Atletica Catalin Tecuceanu accarezza il mitico record di Fiasconaro dopo 51 anni Tempo folle di Sedjati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)hato ilitaliano degli 800 metri, ovvero il più longevo primato nazionale della nostraleggera. Marcelloinfiammò l’Arena di Milano il 27 giugno 1973 stampando il memorabile 1:43.7,51si è fermato ad appena cinque centesimi da quel riscontro manuale. Il classe 1999, fresco di bronzo agli Europei, è partito in maniera baldanzosa ed era in seconda posizione a metà gara, poi è progressivamente calato alla distanza rispetto ai fenomeni dell’attuale panorama internazionale, ma ha sfiorato la grande magia per cui si era presentato nel Principato di Monaco, sede della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante.ha chiuso in 1:43.