Anticipazioni Endless Love Puntate Turche | Emir Fa Ammalare La Piccola Deniz!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 12 luglio 2024)faappositamentee con un trucco dimostra di essere il suo vero padre. Questo non è vero ma Kemal, per il momento, gli crede!prosegue e, nel corso delledimostrerà ancora una volta tutta la sua crudeltà facendogravemente la. Infatti,le somministrerà una sostanza che le indurrà una forte anemia, il tutto con l’obiettivo di dimostrare di essere il vero padre della bambina. Ma ecco che cosa sta per succedere.ricoverata per una grave anemia! Nel corso delledi, Kemal, dopo essere uscito dal carcere, ha modo di conoscere la. Tutti hanno sostenuto per anni che la bambina fosse figlia di, e la stessa Nihan non ha mai smentito questa versione dei fatti.