ALESSIO BONDÌ esce con SANTA MALATIA

(Di venerdì 12 luglio 2024) “” è il nuovo singolo del cantautore siciliano disponibile a partire da oggi 12 luglio 2024 che è definito “un esorcismo musicale dal delirio della febbre a quello della festa. La notte, le invocazioni, l’estasi”. E sarà seguito dal lyric video. “” diè fuori Solitudine, tensione, delirio, estasi, questa è la “” di, il nuovo brano del cantautore siciliano, prodotto da Fabio Rizzo, disponibile in digitale a partire da oggi e che sarà seguito dal lyric video firmato da Just Maria. https://ada.lnk.to/” (etichetta discografica Maia, distribuzione Ada Music Italy), realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”,due giorni prima del 400º Festino diRosalia e alla Patrona di Palermo il brano si rivolge: “un’insostenibile solitudine espressa da una melodia pizzicata, poi la tensione che esplode in un terremoto ritmico col quale irrompe “l’estraneo che ho dentro”.