A Massa i campionati italiani di skateboard

(Di venerdì 12 luglio 2024)ospiterà il campionato italiano dipark 2024 domani (13 luglio) e sabato allo skatepark di viale Roma, uno dei più moderni in Italia. L’evento attirerà i migliori skater da tutto il paese per due giorni di pura adrenalina e competizione. Le gare si suddivideranno in tre categorie: Junior (8-13 anni), Open (da 8 anni in su) e Master (35+ anni) maschile e femminile. I partecipanti si sfideranno per vincere premi in materiale e un montepremi di mille euro nella categoria Open. I primi tre classificati della categoria Open oltre a vincere il titolo, avranno l’onore di rappresentare l’Italia ai mondiali di2024 durante i World Skate Games. Durante l’evento, gli skater saranno giudicati sulla base della difficoltà, originalità e fluidità dei trick eseguiti.