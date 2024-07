Un tuffo in acqua poi non è riemerso | 31enne recuperato senza vita a Brembate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024). “L’abbiamo visto tuffarsi dalla cascatella. È, ha tirato su la testa e ha fatto un cenno che era tutto ok. Poco dopo è tornato sott’e no, non lo abbiamo più visto”. È il racconto di Diagne Abdoulaye, 25enne di Osio Sotto, testimone del dramma che si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì (11 luglio) in zona Filarola a. La vittima è un ragazzo di 31 anni di nazionalità romena,. La dinamica è in fase di ricostruzione, ma secondo quanto riferito da chi era presente il ragazzo, che non risiede in Italia, era in compagnia di alcuni amici per una giornata di relax e di sollievo dalla calura estiva su una spiaggetta in via Arnichi. Intorno alle 18 si è tuffato inda una cascata, èper qualche istante ma poi è andato definitivamente a fondo.