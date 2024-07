Terremoto Figc e Serie A | il documento UFFICIALE scatena il caos

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilnon lascia via d’uscita con la minaccia perA: un vero e proprioper il calcio italiano L’avvertimento era già stato recapitato di persona dal presidente della Uefa Ceferin al ministro dello sport Abodi in occasione di Svizzera-Italia. Ora assume rilevanzacon la dura presa di posizione della stessa federcalcio europea e della FIFA con una vera e propria minaccia al calcio italiano. Il riferimento è ancora all’emendamento Mulé che da giorni sta tenendo banco anche al vertice del calcio europeo e continentale. Un emendamento che il Governo ha già ritirato per venire incontro alle richieste avanzate dalla Uefa e per evitare il rischio che le minacce di sanzioni ventilate da Ceferin diventino qualcosa di più concreto.