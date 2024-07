Staffetta sere d’estate a Fucecchio le foto e la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – In una serata estiva dalle temperature elevate, piazza Montanelli asi è trasformata in un vibrante teatro di sport e passione. Oltre ogni aspettativa, 101 staffette provenienti da tutta la Toscana si sono confrontate su un percorso cittadino di 2,2 km, dando vita a una competizione entusiasmante e coinvolgente. Sebbene non sia stato raggiunto il record di partecipazione del 2019, che aveva visto la presenza di ben 120 staffette, i 303 podisti presenti hanno animato la serata con una dedizione e un entusiasmo contagiosi. LAUn'organizzazione eccellente L'evento è stato impeccabilmente organizzato da "Run 10K - Atletica" e "GS Pieve a Ripoli", con il patrocinio del Comune die la collaborazione del "CCN Centro commerciale naturale", sotto l'egida della UISP.