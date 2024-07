Serie d La Sangio stringe i tempi per Martinelli e Patata Conti alla guida della Juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono tre, a oggi, le ufficializzazioni in casavannese. Considerato che la quasi totalità dell’organico scorso ha preferito prendere altre strade, il dg Morandini stando iper completare la rosa in vista dell’inizio dei lavori fissato per il 25 e 26 luglio, dove saranno effettuati test atletici, e poi da lunedì 29 si comincerà più approfonditamente a preparare la stagione. Come volti nuovi, per il momento, i due difensori centraliSpoletina e Fumanti e l’attaccante Nieri, trattative ben avviate e ormai vicino a concludersi sono quelle per il difensoregià al Montevarchi e per l’ex portiere del Sansepolcro, tutta da definire ancora la questione Pardera mentre manca soltanto l’ufficialità per il ritorno in azzurro, dal Grosseto, dell’esterno mancino Gianassi e dell’attaccante Rotondo, due dei principali protagonistiscorsa salvezza.