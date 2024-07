Selvaggia Lucarelli tende la mano alla Ferragni | un grosso favore a Chiara

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) In tutte le interviste che ha rilasciato in questi mesiha sempre spiegato come lei non abbia nulla di personale contro, ma si sia limitata a far luce su certi comportamenti e abitudini ombrose. La scrittrice al Paper Fest ha addirittura teso unaall’ex Mrs Ferragnez e le ha consigliato cosa fare per rialzarsi dopo questa tempesta mediatica che l’ha travolta. “Devo provare are una? Che cosa le direi? Goditi questi 20 milioni che avrai in banca, poi rilassati un attimo. Questo in primis le direi. Perché secondo me il punto è uno. Potrebbe permettersi in questo momento di rilassarci, potrebbe prendersi una pausa dal mondo dei social e tornare quando questa tempesta mediatica è finita, perché non è ancora passata.