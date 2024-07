Sdraio o lettino prendisole come scegliere i migliori modelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se si dispone di uno spazio esterno alla propria abitazione e si sta pensando di arredarlo anche per creare una zona relax, adatta pure a prendere il sole, due opzioni da tenere presenti sono ile la. Entrambi hanno analoghe funzioni, ma presentano caratteristiche diverse, strettamente legate alle esigenze e alle preferenze di coloro che poi utilizzeranno l’una o l’altra.La sedia, disponibile anche nelle varianti poltrona o chaise longue, è la tipica seduta da mare. È dotata di una forma ergonomica e permette di regolare l'inclinazione in almeno due posizioni. Ciascunapuò ospitare una sola persona per volta. È un complemento d’arredo adatto per leggere, per conversare o per prendere il sole. Quando è ripiegata, occupa meno spazio rispetto a un