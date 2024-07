Scoperto il sito dell’epico scontro tra Spartaco e i Romani

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 11 luglio 2024) La scoperta dell'antico muro nel "" trae iUn muro di pietra millenario, nascosto nella foresta italiana, è stato identificato come il luogo dove le forze romane cercarono di fermaredurante la ribellione degli schiavi. Dettagli dell'esplorazione archeologica Gli archeologi hanno individuato il muro lungo 2,7 chilometri nella foresta di Dossone della Melia, in Calabria. Il team ha impiegato tecnologie come il georadar e il lidar per studiare il, confermando la sua natura difensiva. Un sistema difensivo romano Il muro era accompagnato da un fossato, tipico sistema difensivo romano, utilizzato in passato da comandanti come