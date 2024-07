Patto De Pascale Lepore per le Regionali | Le correnti non bastano più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bologna, 11 luglio 2024 –per letra Michele dee Matteoprima della Direzione Pd di domani che ufficializzerà la candidatura del sindaco di Ravenna per il post-Bonaccini. Unche qualcuno l’ha già soprannominato del basket, visto che il sindaco di Bologna ha consegnato al collega un pallone con le firme dei giocatori della Virtus. Ma, assicura, “presto arriveranno anche quelle della Fortitudo”. De, a Palazzo d'Accursio con, non si sbilancia, “aspetto domani, abbiamo i nostri riti, si decide nei luoghi opportuni”, ma spiega che “c’è un dialogo per costruire una coalizione ampia e non c’è stata elezione dove il civismo non abbia avuto un ruolo importante”. Una risposta anche alla futura competitor, Elena Ugolini, la preside del Malpighi civica già in campo e che presto, probabilmente, avrà il sostegno dei partiti del centrodestra.