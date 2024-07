Parma in Serie A le amichevoli Pre-campionato in Diretta su Sportitalia

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il predelsarà trasmesso in esclusiva su. Una grande offerta che l’emittenteda Michele Criscitiello fa ai tifosi della neopromossa inA e a tutti gli appassionati di calcio in questa marcia di avvicinamento al via della stagione. Tredi prestigio saranno visibili in chiaro e gratuitamente su(canale 60 del digitale terrestre).Si comincia sabato 13 luglio alle ore 19 con-Lugano. Sette giorni più tardi, la squadra di Pecchia sarà impegnata contro l’Anversa:sabato 20 luglio alle ore 18,30. Infine, sabato 27 luglio dalla Raiffeisen Arena di Linz (ore 19,30), il match contro il Galatasaray.Tutta la programmazione disarà disponibile sia live che on demand sulla App, che offrirà anche l’opportunità di continuare a vivere l’estate minuto per minuto ovunque ci si trovi, anche dal proprio luogo di villeggiatura.