Paolini oggi la semifinale di Wimbledon | i precedenti contro Vekic

(Di giovedì 11 luglio 2024) Londra, 11 luglio 2024 - Jasmineva a caccia della seconda finale Slam della sua carriera, nonché della sua stagione. Dopo aver disputato quella al Roland Garros (persaIga Swiatek), la nativa di Castelnuovo di Garfagnana sogna il pass per l'atto conclusivo di. Per conquistarlo, la toscana dovrà sconfiggere inDonna. L'azzurra è reduce dalla netta affermazione ai danni della statunitense Emma Navarro (ko 6-3, 6-1), mentre nei turniaveva avuto ragione dell'altra americana Madison Keys (ritiratasi nel corso del terzo set per infortunio), della canadese Bianca Andreescu, della belga Greet Minnen e della spagnola Sara Sorribes Tormo. La prossima avversaria diinvece viene dal successo in rimonta sulla neozelandese Lulu Sun, preceduta da quellela spagnola Paula Badosa, l'ucraina Dajana Jastrems'ka, la russa Erika Andreeva e la cinese Wang Xiyu.