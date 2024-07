Napoli-Buongiorno arrivano aggiornamenti sulla firma | liete notizie in arrivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il difensore delAlessandroè ormai ad un passo dal club azzurro. Manca sempre meno all’annuncio ufficiale del club. E’ ufficialmente cominciato il ritiro del, oggi è il giorno 1 di Dimaro e ildi Antonio Conte ha cominciato questa nuova avventura. Gli azzurri sono un folto gruppo, tanti giovani e curiosità per i neo acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Il calciomercato delè tutt’altro che finito, gli azzurri sono molto attivi sul mercato e sono pronti a rinforzarsi in più reparti. In attesa di conoscere il destino di Victor Osimhen – anch’egli presente a Dimaro – il club azzurro non vede l’ora di annunciare il difensore granata Alessandro, primo grandissimo investimento del club partenopeo.