Morbillo | Iss 717 casi in primi 6 mesi 151 a giugno in aumento rispetto a maggio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Dal 1 gennaio al 302024, in Italia, "sono stati notificati 717di(24,3per milione di abitanti), di cui 151nel mese di, in lieveai 131del mese precedente". È quanto emerge dal numero di luglio 2024 del bollettino periodico '& Rosolia News' curato dalla sorveglianza epidemiologica nazionale dele della rosolia. Sono 17 le Regioni e province autonome "che hanno segnalatodall'inizio dell'anno, di cui sei (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) hanno riportato complessivamente l'81,6% dei. La Regione Abruzzo ha registrato l'incidenza più elevata (64,6 per milione). L'89,5% deiera non vaccinato e un ulteriore 5,5% era non completamente vaccinato", sottolinea il report.