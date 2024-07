Lotta alle zanzare come combattere i focolai | il 70 per cento è in aree private

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 – Incubo. Il loro proliferare può essere dovuto anche a cattivi comportamenti ai quali è necessario, soprattutto in questo periodo dell’anno, porre attenzione. Soprattutto perché il 70% deisul territorio urbano si trova in zone. Alia e Comune di Firenze raccomandano quindi di eliminare le raccolte d’acqua anche minime (sottovasi, contenitori abbandonati, bidoni) o di trattare con prodotti antilarvali i ristagni ineliminabili (in particolare caditoie e pozzetti di cortili, garage e piazzali interni), in modo anche da evitare di vanificare le azioni di controllo realizzate a pochi metri di distanza in area pubblica. Importante evitare l’abbandono di materiali che possano raccogliere l’acqua piovana in area privata, ma anche di innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini (se permesso dOrdinanze emesse nei periodi di siccità); di tenere coperti e provvisti di zanzariera, ben fissata a terra, eventuali recipienti per la raccolta dell’acqua; di trattare i tombini, e tutti i recipienti in cui si raccoglie acqua piovana, con prodotti larvicidi specifici.