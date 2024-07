Longo che parabola! Da promessa Inter al Milan Futuro in Serie C

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Samuele, ex, si appresta a diventare un nuovo giocatore del, la seconda squadra del club rossonero, che dalla prossima stagione militerà inC. GIROVAGO – Unaincredibile quella di Samuele, partito dalla Berretti dell’fino ad arrivare in Prima Squadra e con ladi diventare un grandissimo terminale offensivo. In effetti, le aspettative sul giocatore non erano poche. Tutta la trafilaista è contraddistinta da gol a valanga, vince il campionato Primavera e poi la Next Gen con Andrea Stramaccioni, fino all’esordio inA nel 2012 sempre con ‘Strama’ in panchina. Poi tutta unadi prestiti a mai finire, con pochissimi lampi. Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo la Coruña e Venezia.