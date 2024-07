Lite sullo scudo di Rixi Lega ultra garantista | Natale è nostalgico delle purghe di Stalin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non si fanno attendere le reazioni al secco no che il segretario e consigliere regionale dem Davideha manifestato contro la proposta del viceministro leghista Edoardodi creare unoper i presidenti di regione indagati. Il botta e risposta continua con le parole di una compagna di partito di quest’ultimo, la senatrice e capogruppo in commissione Difesa Stefania Pucciarelli. Che non la tocca piano. "La nostalgia di Davideper leiane – esordisce – è evidente. Il metodo Vyshinsky per epurare i quadri dirigenti trova terreno fertile nel segretario ligure del Pd, funzionario di partito nato e addestrato all’ombra di falce e martello. Se avesse un buon amico gli suggerirebbe di evitare concetti fuori dal tempo e dal buonsenso".