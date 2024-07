L’intervista a Rula Jebreal | l’ora delle donne anche alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Direttrice di QN Quotidiano Nazionale Agnese Pini in questo episodio del nuovo podcast QN X LEintervista, pluripremiata giornalista e attivista risoluta. Una conversazione piena di spunti che spazia dall'immigrazioneguerra passando per le prossime elezioni americane e l'attuale quadro politico europeo fino ai diritti. Una nuova serie di conversazioni che esplora le vite e le carriere di personalità di spicco nel campo dell'economia, della cultura, del diritto e del sociale. Attraverso racconti personali e successi professionali, il podcast mette in risalto figure femminili ispiratrici, trattando le sfide e i pregiudizi che hanno affrontato nel loro cammino. .