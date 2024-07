Lavorava in piena notte muore a 47 anni precipitando col trattorino

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Un vicentino di 47è deceduto nellamentrein una proprietà privata di Lonigo. L’uomo, a bordo di un, è precipitato da un terrazzamento del parco interno, morendo sul colpo come accertato dal personale sanitario. Alle 22.30 sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo L'articoloina 47colproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .