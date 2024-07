La vera prova sta per arrivare Meloni la profezia di Ghisleri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il futuro del premier nelle parole di Alessandra. Se n'è parlato nel corso della puntata di "In onda" dell'11 luglio su La7. In collegamento c'era anche Alessandra, direttrice di Euromedia Research, che ha fatto la sua: ecco quale sarà il momento clou per il destino di Giorgia. "La campagna elettorale, tolte le elezioni locali, non ci sarà più per un po' di tempo. salvo anomalie e casi specifici. Lei ha la possibilità in questo modo di giocarsi la parte moderata in una maniera molto mediatica. E questo le serve non solo per l'Europa ma anche per governare il nostro Paese. Dal punto di vista dei voti, mantiene i suoi voti. In tutti i sondaggi non è calata, come non è calato il Pd, È calato un pochino Avs che ha perso qualche cosina.