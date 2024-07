La bufala del nazionale ucraino che non è rientrato in patria per non vivere sotto il regime di Zelensky

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo diversi post social, il giocatore dellaucraina Bogdan Mikhailichenko non sarebbe tornato indopo l’eliminazione a Euro 2024. La narrazione diffusa sostiene che si sia rifiutato diil governo(«il giovane atleta non ha volutodi Zelenskij»). Chi condivide questa presunta decisione, contesta i media italiani per non aver riportato questa notizia. Di fatto, non è reale. Per chi ha fretta La presunta notizia circola solo sui social. Non c’è alcun riscontro nei media locali ucraini. I canali social del giocatore e della sua squadra non ne parlano. Il giocatore era in campo durante una partita amichevole di luglio 2024 in territorio. Analisi Ecco come circola la narrazione riguardo al giocatore: Il ventisettenne calciatore delladi calcio ucraina, Bogdan Mikhailichenko, non èindagli europei di calcio.