Juve 25 milioni per il nuovo difensore | è un vero affare

(Di giovedì 11 luglio 2024), pronti 25per il: è un colpo dalla Premier League, Giuntoli trova l’accordo con l’agente Due acquisti per rinforzare il centrocampo, la vera e propria priorità iniziale in casantus: i bianconeri dovevano lavorare sulla zona mediana apparsa la più problematica nella scorsa stagione sotto la guida di Max Allegri. Un centrocampo non all’altezza, anche per le squalifiche di Fagioli e Pogba: da qui la necessità di intervenire in maniera massiccia, proprio come richiesto anche da Thiago Motta. Douglas Luiz il primo colpo, poi Khéphren Thuram per una vera e propria linea Maginot davanti alla difesa, proprio come ha in mente Thiago Motta. Si lavorerà in questo ambito per un altro acquisto dopo aver perso Rabiot, ma nel frattempo ci si concentra anche in altri ruoli alla Continassa.