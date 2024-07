Inter doppia cessione al Venezia vicina! Una data da segnare – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’si appresta a finalizzare unache vede protagonisti due giovani in direzione. Gianluca Di Marzio in collegamento su Sky Sport fa il punto della situazione. DUE CESSIONI – L’a cedere i Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, destinati a trasferirsi al. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma “Calciomercato L’Originale”, le trattative sono in fase avanzata e l’accordo è ormai prossimo alla conclusione. La giornata di venerdì potrebbe essere decisiva per l’ufficializzazione dell’operazione, con Oristanio che è atteso per la firma del contratto con il club veneto. L’, consapevole del potenziale dei due giovani, ha scelto di cederli per permettere loro di accumulare esperienza in una realtà competitiva come quella del