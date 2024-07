Immaculate e l’urlo dell’autodeterminazione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jeffrey Jerome Cohen, pioniere della “teoria dei mostri”, sostiene che la narrativa horror giochi un ruolo importante nel modo in cui una cultura comprende se stessa, in particolare in relazione alle nostre paure. Egli avverte che le tensioni sociali e i traumi che creano ansia in una cultura si manifesteranno sintomaticamente come un fascino culturale per i mostri, una fissazione che nasce dal duplice desiderio di nominare ciò che è difficile da comprendere e di addomesticare (e quindi privare di potere) ciò che ci minaccia. In altre parole, quando proviamo ansia a livello culturale – ad esempio, con la paura diffusa del mancato accesso di una donna a cure mediche sicure o la mancata autonomia sul proprio corpo – dovremmo aspettarci che tale ansia assuma la forma di un mostro che possiamo addomesticare.