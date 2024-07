Il tuo conto è stato aperto…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 11 luglio 2024) Stamattina mentre mi preparavo per andare al lavoro mi è arrivato un messaggino su WhatsApp: Giuseppe, il tuofinanziario èaperto. Nome utente: byd162 , Password: pn2266 Saldo USDT: 2,257,911.00. Si prega di conservare attentamente. aktrod . comPer favore rispondi 1Vabbè, a parte che non mi chiamo Giuseppe, ma nel 2024 vi pare che una banca (dalle Filippine, visto che il numero è un +63) ci mandi username e password via WhatsApp? Ammetto che, in questo raro caso, non soffro per chi casca in questa truffa, perché è chiaramente qualcuno che pensa di essere furbo e di poter fregare una banca (o un correntista della stessa) e fregarsi quei soldini, che non sono proprio due euro, ma più di due milioni di dollari. Lo so che tanti di voi sono convinti che sia impossibile che qualcuno ci creda, ma possiamo assicurarvi che succede, e che spesso chi ci casca fatica a denunciare, per vergogna ma non solo.