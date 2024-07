Il Napoli è arrivato a Dimaro | quanto entusiasmo per Conte! VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilper iniziare il ritiro: tantissimi tifosi ad accogliere gli azzurri,a mille per il nuovo allenatore. Si apre oggi la stagione dei ritiri per il: gli azzurri finalmente inizieranno la loro preparazione per la stagione 2024/2025, pronti a lasciarsi alle spalle i risultati deludenti dell’ultima annata. Gli azzurri proprio in questi minuti sono arrivati a, prima tappa del prestagione azzurro, che vedrà poi il consueto passaggio a Castel di Sangro. Ad accogliere la squadra in Trentino, si sono visti già tantissimi tifosi. L’è già a mille attorno a questa squadra, come dimostra il tantomostrato all’arrivo dei beniamini azzurri a. Ovviamente, l’accoglienza migliore è stata riservata ad Antonio, accolto da un boato di gioia clamoroso al momento della sua uscita dal pullman.