Il Napoli dice no al PSG per Kvara

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo quanto scrive “La Repubblica” nell’edizione odierna, il PSG insisterebbe per il doppio colpotskhelia – Osimhen. I parigini avrebbero offerto 200 milioni per ottenere entrambi i calciatori, ma ildi Conte non ci sta. In vendita solo Osimhen dietro pagamento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Di seguito quanto scritto dal quotidiano. Ilmette in vendita solo Osimhen Così “La Repubblica”: “Tra gli azzurri pronti a mettersi in viaggio per Dimaro c’è Victor Osimhen, in attesa solo dell’offerta giusta per salutare il. Nelle ultime ore si è rifatto avanti con De Laurentiis il Paris Saint Germain, ma insistendo con la sua richiesta impossibile di avere oltre a V09 anche Khvichatskhelia, mettendo sul piatto 200 milioni tondi.