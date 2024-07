Idea Futsal in campo la sera del venerdì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Potrebbe essere più di un’quella che sta avendo laCesena ossia di giocare gli incontri casalinghi di A2 Elite al Palapaganelli, non più il sabato pomeriggio, ma ilalle 20.30. Se ne sta verificando la fattibilità ma è probabile che diventi una soluzione possibile. La motivazione è soprattutto quella di avere una maggiore affluenza di pubblico evitando la concomitanza con gli impegni del Cesena che in serie B giocherà molto spesso proprio al sabato. Intanto lasta completando la squadra, manca poco dopo essere riusciti a confermare tutti i big del blocco storico e non era facile, infatti elementi come il bomber Gardelli, Dentini e Montalti in particolare erano richiesti in serie A. Continuerà a giocare, a 36 anni, capitan Pasolini, il club bianconero ripartirà quindi dal tradizionale zoccolo duro agli ordini del confermato mister Osimani.