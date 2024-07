I figli di Borsellino citano Palazzo Chigi e Viminale come responsabili civili per il depistaggio di 4 poliziotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è tenuta questa mattina l’udienza preliminare – dinanzi al gup del tribunale di Caltanissetta – per i quattroaccusati dinell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio degli agenti Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli: sono accusati di aver negato la verità e affermato il falso sul reale sviluppo delle indagini sulla strage deponendotesti nel corso del processo sulper l’attentato dove persero la vita il magistrato Paoloe cinque agenti della scorta. Ai quattrol’accusa contesta ripetuti “non ricordo”, rispetto alla portata epocale che rappresentò la strage di via D’Amelio e al livello dità che avevano nelle indagini.