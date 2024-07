‘Fly me to the moon’ esce oggi il film attesissimo dagli appassionati di Spazio e Luna

Leggi tutta la notizia su notizie

L'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Sony Pictures hanno presentato un evento speciale che ha fatto brillare gli occhi deglidi cinema e: l'anteprima del"Fly Me to the Moon – Le due facce della" che si è tenuto lunedì 8 luglio nell'Auditorium dell'Asi, dando agli spettatori la possibilità di immergersi in una storia avvincente che intreccia finzione e realtà storica dello sbarco sullame to thenei cinema (Foto Fb Sony Pictures) notizie.comL"uscita ufficiale nelle sale cinematografiche è prevista per11 luglio. All'anteprima ha presenziato l'astronauta italiano Umberto Guidoni che ha permesso agli spettatori di avvicinarsi non solo al mondo del cinema ma anche a quello reale delle esplorazioni spaziali.