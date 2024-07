Estesa la tutela legale a polizia militari e vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 luglio 2024) ROMA – Parla di “un risultato storico” ottenuto ieri in Commissione “grazie alla Lega”. Per il vice premier Matteo Salvini “con l’emendamento al ddl Sicurezza vienelaa donne e uomini delle nostre Forze dia ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale deidelche, in caso di denuncia o indagine per fatti inerenti al servizio, non dovranno sostenere alcun costo per difendersi, grazie al raddoppiamento per ogni fase del procedimento della somma erogabile per avvalersi di un libero professionista nelle aule dei tribunali. Una giusta misura a sostegno della dignità e dello straordinario operato quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine, che potranno lavorare con maggiore tranquillità. Sempre dalla parte di chi difende gli italiani, GRAZIE per quello che fate!?? L'articololadelL'Opinionista.