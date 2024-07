Corrado Un programma serio per crescere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un passo indietro per chiudere definitivamente i conti con il recente passato e prendere la rincorsa in vista di una stagione che, leggendo fra le righe delle affermazioni fatte in una rovente sala stampa "Passaponti", ha tutte le sembianze di una lunga marcia verso la riscossa. Il direttore generale Giovannifa da regista nel "primo giorno di scuola" di Pippo Inzaghi e Davide Vaira, curando in particolare la scenografia che contestualizza i due volti nuovi del progetto nerazzurro. "Ringrazio Alberto Aquilani per tutto l’impegno profuso in una stagione ricca di difficoltà. Purtroppo non abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati e, quando ci siamo confrontati per capire il da farsi, ci siamo resi conto che sarebbe stato opportuno separare le nostre strade".