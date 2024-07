Corbo | Osimhen vale mezzo Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Antonio, editorialista di Repubblica, è intervenuto aMagazine Live. Queste le sue parole: “Il problema di Di Lorenzo è molto chiaro, bisogna capire la verità e magari non metterla nemmeno sui giornali, ma occorre una prova di buon senso e di fermezza. Se il giocatore vuole andare in un’altra società, magari per guadagnare di più, si conferma la scelta della società e si va avanti, se ci sono motivi ambientali, con un po’ di umanità il giocatore deve spiegare cosa non va bene per fare in modo che ilpossa correggere gli errori, se ci sono motivi esistenziali o ambientali, allora la società potrebbe anche pensare di accontentarlo. Il sorriso didurante il pre-ritiro? Se Victor è tornato ben disposto, non lascerei scappare questa occasione.