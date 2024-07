Con la riforma Nordio e senza regole sulle lobby sarà difficile punire le influenze illecite nella Pa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Federico Anghelé (direttore di The Good) e Nicola Pietrantoni (avvocato penalista) Il nuovo traffico di, appena approvato, rischia di indebolire la lotta contro la corruzione. La fattispecie, infatti, è stata eccessivamente ridimensionata – in contrasto con l’orientamento europeo e internazionale proprio in tema di lotta alla corruzione – mantenendo però quel profilo di indeterminatezza che la stessa Corte di Cassazione ha più volte stigmatizzato negli ultimi anni, con l’invito al legislatore di correre ai ripari anche attraverso la regolamentazione extrapenale dell’attività diing. Il punto è proprio questo:una vera e propria legge che disciplini ruolo e ambito di operatività dei cosiddetti portatori di interessi, ogni eventuale formulazione di questo delitto difficilmente potrà descrivere, con sufficiente precisione, il rapporto patologico che può instaurarsi tra il mediatore-trafficante di, il soggetto interessato ad alterare l’attività della Pubblica amministrazione e il pubblico funzionario che si presterebbe a realizzare l’accordo illecito.