‘Clap your handz’ la cultura hip hop invade le strade di Airola

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPer il secondo anno la città disi accinge ad ospitare la kermesse CLAPHANDZ jam, un momento celebrativo e divulgativo, che abbraccia laHip Hop e ne fa tesoro, e ne dà testimonianza, coinvolgendo le maggiori personalità di spicco del panorama campano, progetto volto a promuovere la divulgazione dellaHip Hop e delle sue discipline. Organizzato e curato dall’Associazione Artistico-le-Sociale NO PROFIT “In Wall We Trust” , l’evento JAM “CLAPHANDZ” , si svilupperà in tre giornate, 12-13-14 LUGLIO 2024 in(BN). Saranno presenti all’evento pionieri che hanno dato vita a contaminazioni a macchia d’olio in oltre 50 anni di storia, dalla nostra regione fino ad arrivare a tutto il territorio nazionale, e anche oltre, e saranno nostri graditi ospiti, le varie rappresentanze presenti e che interverranno dalle cinque province Campane, per raccontare e informare su come ciò abbia influito fortemente nel nostro presente, con aneddoti, informazioni, opere artistiche, mostre, esposizioni, documenti e documentari, confronti, esibizioni, momenti ricreativi per i bambini, tanta musica e gastronomia del territorio.