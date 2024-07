Campagna abbonamenti 2024-25 terminata la fase di prelazione | al via la vendita libera con tante agevolazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa ieri alle 23:59 ladiriservata agli abbonati del 2023-24. Tirando le somme, sono stati 1600 i tifosi che hanno subito ridato fiducia ai colori giallorossi confermando nei primi dieci giorni dellail loro posto sugli spalti del ‘Ciro Vigorito”. Ad avere diritto di acquistare le tessere stagionali nella primaerano 3740 supporter e circa il 42% ha rinnovato il proprio abbonamento. Da questa mattina alle 10 è partita la, attesa da tanti tifosi per accedere agli sconti e alle promozioni previste dalla società giallorossa. Si va dalla “Promo Family” a tariffe agevolate per donne, Over 65, Under 18, bambini (0/5 anni; 6/10 anni) e per i residenti in provincia.