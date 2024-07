Calcio Di Lorenzo | Resto a Napoli per nuovi successi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (askanews) – Giovanni Diresta a. In una lettera aperta pubblicata sul sito internet della società azzurra il capitano delmette tutto alle spalle ed annuncia di proseguire il suo rapporto con la società azzurra. “Nelle ultime settimane – scrive – il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone”. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui “non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare”. Diammette: “mi ha accarezzato l’idea di andar via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e, come ha detto il Presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società.