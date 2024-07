Aveva oltre 80 kg di cocaina in casa | arrestato a Brignano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024)Gera D’Adda. La guardia di finanza di Torino ha individuato e tratto in arresto aGera D’Adda un 52enne di nazionalita? albanese trovato in possesso di80 kg dipura, destinata secondo l’ipotesi gli inquirenti allo smercio nelle Regioni del nord Italia, principalmente in Piemonte e Lombardia. Martedì (9 luglio) in provincia di Bergamo un’auto rientrante tra quelle considerate sospette è stata individuata e fermata: a bordo un uomo, il quale, a seguito del controllo intrapreso dai militari operanti, denotava agitazione e comportamenti che hanno destato sospetto. Il veicolo è stato ispezionato dai militari, trovando diverse dosi di. Alla successiva perquisizione dell’abitazione del 52enne sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 74 panetti di, dal peso complessivo di80 kg, occultati all’interno di due auto munite di appositi doppifondi, parcheggiate all’interno di un box.