Andrea De Santis | il ricordo degli amici

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è conclusa il 6 luglio a Piazza Zama a Campiglione, la nona edizione del MemorialDecon la vittoria della squadra Ennia Togna, che ha avuto la meglio su Cejana per 6 a 3. Dal dolore per la grande e improvvisa perdita di, che si è spento dopo un grave malore proprio nel 2016, un gruppo di ragazzi ha avuto l’idea ormai 8 anni fa di organizzare questo torneo per ricordare attraverso il calcio e la musica il loro caro amico, regalando allo stesso tempo momenti di sano divertimento e spensieratezza. Il torneo si svolge in tre settimane e ha visto la partecipazione di 16 squadre organizzate in quattro gironi, che poi nelle fasi di eliminazione portano alla definizione della squadra vincitrice. Oltre al calcio però c’è anche molta attenzione verso il sociale: negli anni al torneo si sono susseguite importanti testimonianze di persone che hanno portato l’esempio di come dalle difficoltà che hanno incontrato nel loro percorso siano arrivati momenti positivi e spesso di condivisione.