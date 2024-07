Altro che dimissioni Petrecca va licenziato dalla Rai | parla Carotenuto M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal “buco” di Rai News 24 sulle elezioni francesi (alle quali è stato preferito il festival delle “città identitarie” di Pomezia), ai fischi rivolti al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, tramutatisi miracolosamente in applausi (ne servizio affidato ad una produzione esterna), fino al direttore della stessa Rai News 24 – il meloniano, Paolo– che si lamenta con i suoi giornalisti perché “i cronisti fanno domande scomode al ministro”, quindi bisogna cambiare registro, in Rai ormai succede di tutto e di più. Tutto materiale destinato a finire sul tavolo della Commissione di Vigilanza, la cui prima riunione utile è stata convocata per il 16 luglio. Quel giorno in aula ci sarà anche Dario(M5S), che promette battaglia.