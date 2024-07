Ad un’ora da Roma c’è un borgo che per una notte si trasforma in un cielo di stelle con 100 000 candele

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 luglio 2024) Centomilacospargeranno di luce Vallerano nelladelle, uno degli eventi più attesi dell’anno. L’iniziativa è arrivata alla sedicesima edizione e sono tanti i turisti provenienti da tutto il mondo che non perdono occasione di raggiungere l’anticomedievale per la grande festa. Il paese si sta preparando ad accogliere migliaia di persone e a rendere la serata unica e inimitabile. Vallerano, ladelle2024 Ladelleè giunta alla sedicesima edizione. L’evento di fama internazionale si svolge ogni anno a Vallerano, anticoin provincia di Viterbo, che per una serata si illumina con 100.000. L’appuntamento per il 2024 è previsto per il 31 agosto dalle ore 18 fino ainoltrata.