Wta Palermo 2024 | wild card per la ceca Karolina Muchova

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha scelto il Wta 250 diper preparare le Olimpiadi di Parigi. Rientrata da poco nel circuito dopo un lungo infortunio al polso destro, la tennistaha giocato un paio di partite sull’erba ma è già pronta a cambiare superficie in vista dei Giochi Olimpici. In virtù di unache le è stata concessa dal direttore delLadies Open, Oliviero Palma, prenderà dunque parte al torneo sui campi siciliani in terra rossa. Non ha bisogno di presentazioni, ex numero 8 del mondo che vanta una finale al Roland Garros (persa solo contro Iga Swiatek) e altre due semifinali Slam. Attualmente numero 34 del ranking Wta, sarà tra le rappresentanti della Repubblicaa Parigi, sia in singolare che in doppio, insieme a Marketa Vondrousova.