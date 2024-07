Von der Leyen cede a Verdi e Liberali | Nessun’intesa strutturale con Meloni E l’Afd fonda un altro gruppo Ue di estrema destra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non c’è due senza tre. Dopo i Conservatori e riformisti europei –guidato dai Fratelli d’Italia di Giorgia– e i nuovi “Patrioti per l’Europa” in cui siedono i nazional-populisti di Lega, Rassemblement National, Fidesz e altri Paesi europei, nasce oggi al Parlamento europeo un nuovopolitico di, se possibile ancor più radicale. Si chiamerà “Europa delle nazioni sovrane” e sarà guidato principalmente, come da anticipazioni degli ultimi giorni, dai tedeschi nostalgici del. Ilè stato formato ufficialmente oggi con la riunione costitutiva al Parlamento europeo: il presidente della nuova formazione sarà l’eurodeputato tedesco delRené Aust. Che questo, così come quello ispirato da Viktor Orbàn nell’ultima settimana, resteranno fuori dal perimetro della nuova maggioranza europea, non c’è dubbio.