Università Federico II dal 16 luglio via alle immatricolazioni No tax area fino a 30 mila euro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dal 16sarà possibile immatricolarsi ai corsi di laurea dell’degli Studi di NapoliII per l’anno accademico 2024/2025. Come avvenuto già lo scorso anno, l’Ateneo federiciano anticipa la fase di immatricolazione per chi si iscrive per la prima volta ai corsi. Rimane invece invariata, con inizio il 1° settembre, la data per le iscrizioni agli anni successivi al primo. Le procedure di immatricolazione e di iscrizione si concluderanno entrambe il 31 ottobre 2024. Non cambiano le modalità di iscrizione per i corsi ad accesso libero, mentre per quanto riguarda i corsi di laurea a numero programmato, la procedura si differenzia in termini di procedura e scadenze secondo i regolamenti dei singoli bandi che verranno pubblicati.