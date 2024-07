Traffico Roma del 10-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Luceverdene ha trovati dalla redazione a causa di un incendio completamente chiusa via Gregorio XI tra via Aurelia a via Michele Pironti nelle due direzioni per ilintenso lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra laFiumicino e Lanina code anche in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Tiburtina alla 24 incolonnamenti via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni nella quadrante Sud code su via Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia stessa situazione sulla Pontina con le code registrate tra Castelno Pomezia verso Aprilia come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito