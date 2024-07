The Conjuring 4 | svelata la data d’uscita dell’ultimo capitolo della saga

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La storia di Ed e Lorrain Warren sta arrivando al capolinea. La New Line ha fissato ladel quarto filmdi The(il cui titolo è stato rivelato essere Last Rites, anche se non è ancora ufficiale) al 5 settembre 2025. La notizia è stata divulgata da The Hollywood Reporter. Arriva, inoltre, la conferma che si tratterà. L’universo del franchise, partito nel 2013 con il primo lungometraggio, diretto da James Wan, si è espanso, nel tempo, a comprendere titoli prequel, sequel e spin-off quali The Nun, Annabelle e La Llorona – Le lacrime del male. The4 vedrà il ritorno di Michael Chaves alla regia, dopo il precedentee The Nun 2, su una sceneggiatura del veterano, David Leslie Johnson-McGoldrick.