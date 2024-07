Scuola sette in pensione | Contano i rapporti umani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "La? Ci ha dato tanto. Sono iquelli chedavvero". Con un pizzico di nostalgia, si affastellano ricordi ed emozioni tra il personale scolastico che va in. All’istituto comprensivo Della Margherita di Vizzolo Predabissi tre insegnanti e quattro collaboratrici hanno salutato alunni e colleghi per godersi il meritato riposo dopo oltre quarant’anni di servizio. "Ringrazio le colleghe che mi hanno sostenuta: da loro ho imparato tanto, mi hanno fatto sentire a casa". Queste le parole di Tiziana Tosi, insegnante della materna, in ruolo dal 1987. "Porterò nel cuore il ricordo indelebile di questi lunghi e proficui anni: non è stato solo un lavoro, ma molto di più". Venendo alla primaria, è scattato il congedo per Laila Temporin, di origine veneta, che, ancora giovanissima, ha iniziato la sua carriera di insegnante nel paese natio, a fianco di quelli che un tempo erano stati i suoi professori.