Scomparsa Francesca Deidda | Trovate Tracce tra i Boschi Fermato il Marito

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cagliari - Nel corso di un ampio rastrellamento nella zona tra Sinnai e San Vito, nel sud Sardegna, sono stati rinvenuti elementi riconducibili a, la 42enneda maggio. Questi ritrovamenti, avvenuti nei pressi del punto dove è stata intercettata per l'ultima volta la cella del suo telefonino, includono indumenti ed effetti personali della donna. L'area è stata immediatamente transennata e sono intervenuti gli specialisti del Ris di Cagliari per i necessari rilievi. Ildi, Igor Sollai, 43 anni, è statocon l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Secondo la Procura, la donna sarebbe stata uccisa dal, attualmente in carcere. Martedì, il fratello di, Andrea, aveva lanciato un appello sui social al cognato, implorandolo di confessare la verità e di smettere di negare l'evidenza della sua presunta colpevolezza.